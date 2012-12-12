Миллер и Бойко рассмотрели вопрос бесперебойного транзита газа этой зимой

В среду, 12 декабря, в центральном офисе «Газпрома» состоялась рабочая встреча председателя правления компании Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

"На встрече рассматривались перспективы долгосрочного партнерства в газовой сфере. Кроме того, было уделено особое внимание вопросам обеспечения бесперебойного транзита российского газа по территории Украины потребителям Европы наступившей зимой, с учетом резервов газа в ПХГ Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 декабря, посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов сказал журналистам, что Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин планируют 18 декабря провести встречу в Москве для обсуждения вопроса двустороннего сотрудничества и в первую очередь, в газовой сфере.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

В январе-ноябре 2012 года Украина сократила транзит российского газа на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 72,6 млрд куб. м.

В ноябре т.г. объем транзита уменьшился до 5,8 млрд куб. м с 6,443 млрд куб. м в предыдущем месяце.

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