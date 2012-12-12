Кабмин одобрил привлечение «Энергоатомом» 600 млн евро на повышение безопасности АЭС

Кабинет министров признал целесообразным привлечение НАЭК «Энергоатом» займов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №1013-р от 7 ноября 2012 года.

Согласно документу, средства будут привлечены государством, а «Энергоатом» получит их в виде субкредита.

Размер платы за предоставление кредита «Энергоатому» составит 0,2% годовых выбранной и непогашенной суммы займов.

Как ранее сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом», являющийся оператором всех действующих атомных станций Украины, рассчитывает получить кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 300 млн евро для реализации комплексной программы повышения безопасности атомных электростанций.

После аварии на японской АЭС «Фукусима-Даичи» Украина взяла на себя дополнительные обязательства по повышению безопасности на своих АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на конец октября 2012 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8 млрд евро (10 млрд долл.) в рамках 327 проектов.

Европейское сообщество по атомной энергии (Euratom) — международная организация членов Европейского союза.

Европейское сообщество по атомной энергии было создано в связи с подписанием Римских соглашений в 1957 году.