Цена нефти падает на статданных из США

На мировых торгах в четверг, 13 декабря, цены на нефть падают на фоне статданных о запасах топлива в США.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,27 доллара, или на 0,25% - до 109,23 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,16 доллара, или на 0,18% - до 86,61 доллара за баррель.

По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы сырья выросли на 843 тысячи баррелей, или 0,2%, до 372,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 2,5 миллиона баррелей.

Резкому снижению котировок препятствует оптимизм рынков по поводу сохранения американским Федрезервом мер поддержки экономики, включающих выкуп долговых бумаг на сумму 85 миллиардов долларов ежемесячно, передает Bloomberg.