США хотят увеличить поставки газа в Европу для снижения ее зависимости от России

США намерены поддержать союзников по блоку НАТО в Европе в преодолении их зависимости от российского газа. Соответствующий законопроект, снимающий ограничения на поставки американского сжиженного природного газа в Европу и призванный усилить конкуренцию на европейских энергетических рынках, представил в среду, 12 декабря, замглавы международного комитета сената республиканец Ричард Лугар, в конце декабря покидающий палату, передает ПРАЙМ.

"Возможность экспорта газа в США поможет устранить рычаги влияния России на зависящих от поставок газа союзников по НАТО... Администрация США должна в большей степени поддерживать диверсификацию путей поставок газа, в том числе конкурентоспособность стратегически важных трубопроводов, идущих в Европу из Средней Азии", - заявил Лугар, подтвердив уверенность в том, что США смогут без особых для себя проблем в условиях роста добычи газа направить часть своего топлива европейским партнерам.

Вместе с тем, закон, если конгресс утвердит его, будет носить в большей своей части характер резолюции. Тем не менее, сам Лугар считает, что отказ от такой поддержки союзников по НАТО сделает их полностью зависимыми от России. По его мнению, власти США должны также пересмотреть свою политику в Средней Азии и активизировать работу в регионе.

Сейчас США заявляют о существенном росте добычи газа и увеличивают прогнозы по добыче топлива. При этом Вашингтон активно работает над развитием технологий по добыче сланцевого газа. Как сообщают американские СМИ, резкий рост добычи и экспорта американского газа ожидается в 2014-2015 годах.

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