РФ 21 декабря в Брюсселе представит новый проект соглашения по «Северному» и «Южному» потокам

Россия на саммите в Брюсселе 21 декабря представит Евросоюзу обновленный проект соглашения по трансграничным инфраструктурным проектам, в котором находятся «Северный» и «Южный» потоки, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

«На сегодня мы подготовили изменения в это соглашение и проект нового соглашения, уже модифицированного, будет передан во время проведения саммита в Брюсселе 21 декабря. В модифицированном соглашении мы предусмотрели и оставили фактически только два крупных инфраструктурных проекта - «Северный поток» с отводами OPAL и NEL и «Южный поток», - рассказал он.

Новак напомнил, что прежний вариант соглашения Россия передавала ЕС в начале 2012 года, передает РИА «Новости».

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