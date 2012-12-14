РФ предлагает ЕС исключить газопроводы в обход Украины из Третьего энергопакета

Москва. Россия предлагает Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу на пресс-конференции в Москве.

«На наш взгляд, эта проблема может быть решена путем подписания наднационального соглашения между Россией и ЕС о так называемых трансграничных проектах», – сказал А.Новак.

По его словам, такое соглашение направлено в Еврокомиссию в начале года, но пока ответа не было.

«Мы рассчитываем, что этот документ рассматривается, и он должен стать основой для решения вопросов, связанными с исключениями норм Третьего энергопакета по реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как «Южный поток» и «Северный поток», – сказал он.

По словам А.Новака, Россия передаст свои модифицированные предложения по этому вопросу во время проведения саммита в Брюсселе 21 декабря с участием президента РФ.

Он уточнил, что в новом соглашении РФ предлагает не распространять нормы Третьего энергопакета также на отводы «Северного потока» – газопроводы OPAL и NEL.

Министр энергетики РФ подчеркнул, что изменения европейского законодательства, которые нашли отображение в Третьем энергопакете, не учитывают межправительственных соглашений и правовых механизмов между поставщиками энергоресурсов и их потребителями.

Справка УНИАН. Третий энергетический пакет, предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании – продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

В Третьем энергетическом пакете также отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.

Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину до 80% своего газового импорта в Евросоюз.