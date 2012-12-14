В России заявляют, что ЕК предлагает трехсторонний формат обсуждения модернизации ГТС Украины

Москва. Европейская комиссия (ЕК) предлагает свои услуги в трехстороннем обсуждении вопроса модернизации газотранспортной системы Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу на пресс-конференции в Москве.

«Этот вопрос был в повестке. Мы обсуждали с комиссаром Эттингером. Европейская комиссия предлагает свои услуги в трехстороннем обсуждении вопроса модернизации ГТС Украины», - сказал он.

При этом А.Новак напомнил, что в 2002 году на уровне глав государств была достигнута договоренность относительно управления ГТС Украины, но, к сожалению, работа этого консорциума до сих пор так и не началась, поскольку Украина этот вопрос не инициировала.

По его словам, по этой причине сегодня статус взаимоотношений по реализации инфраструктурных проектов на территории Украины такой, что действует только договор на поставку газа.

«Вопрос необходимости модернизации существующей ГТС Украины российская сторона готова рассмотреть в том случае, если со стороны украинских партнеров такие предложения будут переданы России», - сказал А.Новак.

Напомним, 12 декабря в Никосии состоялось седьмое заседание Постоянного совета партнерства (ПСП) Россия – ЕС при участии Александра Новака и Европейского комиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

Как сообщал УНИАН, «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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