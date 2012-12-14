Статданные из Китая подняли цену нефти

На мировых торгах в пятницу, 14 декабря, цены на нефть растут на статданных из Китая.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,48 доллара, или на 0,44% - до 108,39 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,66 доллара, или на 0,77% - до 86,55 доллара за баррель.

Согласно первой оценке аналитиков банка HSBC, индекс деловой активности повысился до 50,9 пункта с 50,5 пункта в ноябре.

Как отмечают аналитики, статданные оказались лучше прогнозов, положительные новости из Китая продолжат поддерживать рост цен на нефть в 2013 году, передает Bloomberg.

Между тем, положительная динамика цен ограничивается сохраняющейся неопределенностью с бюджетной проблемой США. В налоговом споре президента Барака Обамы с республиканцами существенных позитивных подвижек пока нет.