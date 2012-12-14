Sadovaya Group в ноябре снизила добычу угля на 95%

Варшава. Украинская угледобывающая компания Sadovaya Group в прошлом месяце добыла 2 тысячи 323 тонн угля, что на 95,2% меньше, чем в ноябре прошлого года и на 92,1% меньше показателей предыдущего месяца.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, продажа угля за этой же период снизилась к ноябрю прошлого года на 83,6%, а к октябрю выросла на 34,6% - до 21,580 тыс. тонн.

В прошлом месяце SG не добывала уголь на шахте "Садовая", а добыча на шахте "Расвет-1" снизилась на 88,8% в годовом и на 85,9% в месячном выражении.

Компания также сообщила, что с начала года к 13 декабря она сократила добычу угля на 51,1% до 558,384 тыс. тонн на фоне снижения продаж на 3,1% до 405,083 тыс. тонн.

Извлечения угля из отвалов за этот же период снизился на 84,1% до 7,985 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в половине октября Sadovaya Group сообщила о временном приостановлении добычи на шахте "Садовая" из-за слабого спроса на уголь и намерении на второй своей шахте "Рассвет-1" провести плановые ремонтные работы.

В октябре компания сократила добычу в годовом выражении почти на 35% до 29,9 тыс. тонн на фоне падения продаж угля на 88% до около 16 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в половине октября компания объявила о временной приостановке добычи на одной из шахт из-за слабого спроса, что обрушило стоимость ее бумаг на Варшавской бирже на более чем 40% до нового исторического минимума.

За первые девять месяцев текущего года Sadovaya Group сократила чистую прибыль втрое до - 3,282 млн долл. при падении выручки на 42% до 36,6 млн долл.

Справка УНИАН. Дебютировавшая на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года Sadovaya Group в ноябре достигла своей минимальной рыночной стоимости - минус 80% в сравнении с закрытием в первый день торгов.

За первые девять месяцев текущего года компания сократила чистую прибыль втрое до - 3,282 млн долл. при падении выручки на 42% до 36,6 млн долл.

В прошлом году SG увеличила чистую прибыль на треть до 10,3 млн долларов на фоне роста выручки почти на 40% до 90,1 млн долларов

По последним данным, 75% акций компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.