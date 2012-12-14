Немецкие компании могут потеснить «Газпром» на рынке Украины — эксперт

Учитывая то, что закон об основах функционирования внутреннего рынка газа позволяет третьим лицам получить доступ к украинской газотранспортной системе, немецкие компании смогут не только поставлять газ в Украину в реверсном режиме, но начать прямые поставки из России.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

«Учитывая тот факт, что «Нафтогаз» потерял монопольное положение в поставках импортного газа в Украину, а введение Закона Украины «Об основах функционирования внутреннего рынка газа Украины» позволяет третьим лицам получить доступ к украинской ГТС, вполне ожидаемым будет появление немецких компаний на украинском газовом рынке уже в самое ближайшее время. Причем речь может идти не только о поставках газа в реверсном режиме, но и о прямых поставках с российских месторождений, где немецкие компании занимаются добычей газа совместно с «Газпромом». Помимо этого, Германия может использовать украинскую ГТС для транзита добытого в РФ газа по более дешевому маршруту через украинскую ГТС вместо сверхдорогого «Северного потока», - сказал В.Землянский.

По его мнению, последние события в украинском ТЭК свидетельствуют о начале «тектонических сдвигов» в европейской энергетической платформе. «Не исключено, что в ближайшее время имплементация Украиной положений европейского энергетического законодательства может принципиально изменить архитектуру отечественного газового рынка. «Газпром», исторический поставщик импортного газа в Украину, может потерять не только свое монопольное положение, но и уступить свои позиции немецким нефтегазовым компаниям, активно продвигающим свои интересы в Украине», - отметил эксперт.

По его словам, оживление в украинско-российских взаимоотношениях в газовой сфере, которое наблюдается сейчас, спровоцировано именно изменением позиции Евросоюза относительно Украины.

«Кремль явственно ощутил возможность потери украинского рынка «Газпромом», как за счет снижения доли российского монополиста на украинском рынке, так и в связи с довольно высокой степенью заинтересованности европейских нефтегазовых компаний в либерализированном газовом рынке Украины. В частности, речь идет о серьезной заинтересованности Германии в модернизации украинской ГТС, что идет вразрез с намерениями России максимально нейтрализовать Украину как основную составляющую транзита российского газа в Европу», - сказал В.Землянский.

Он отметил, что подтверждением углубления сотрудничества между Украиной и Германией в газовой сфере можно считать подписание в конце текущего года соглашения между ДК «Укртрансгаз» и Deutsche Bank AG об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции «Бар» магистрального газопровода «Союз».

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из РФ до 20 млрд куб. м.

По информации министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, в 2013 году поставки могут осуществляться через Венгрию.