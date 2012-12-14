Украина в 2013 году может удвоить производство электроэнергии из возобновляемых источников

Производство электроэнергии в Украине из возобновляемых источников в 2013 году может удвоиться до уровне 2 млрд кВт/ч, сообщил журналистам глава государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Николай Пашкевич.

«В следующем году выработка электроэнергии может достичь порядка 2 млрд кВт/ч»,-сказал Н. Пашкевич.

Также он отметил, что к концу текущего года будет получен первый миллиард кВт/ч электроэнергии из возобновляемых источников.

Н.Пашкевич добавил, что согласно мониторингу его ведомства, в следующем году планируется ввести еще порядка 300 МВт солнечных электростанций и 300 МВт ветроэлектростанций.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина к 2030 году намерена достичь 15% участия возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.

Председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай Пашкевич заявлял, что выработка электроэнергии из возобновляемых источников в 2012 году ожидается на уровне 1,1 млрд КВт/ч.

В середине июля 2012 года Кабинет министров Украины одобрил реализацию проектов в сфере альтернативной энергетики в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, разрешив, в частности, размещать там ветровые и солнечные электростанции.

В конце ноября текущего года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» о стимулировании производства электроэнергии из альтернативных источников энергии».