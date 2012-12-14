«Укртрансгаз» закупит у частной компании природный газ на 2,4 млрд грн

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, закупит у малоизвестной частной компании «Лидергаз» (г. Киев) природный газ для собственных нужд на сумму 2,407 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на официальном интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Укртрансгаз» планирует закупить 570 млн куб. м природного газа до конца текущего года.

Место поставки - подземные хранилища компании «Укртрансгаз».

Дата акцепта - 12 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.