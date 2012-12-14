«Укртрансгаз» направит 235 млн грн на реконструкцию газопровода

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, намерена направить 235 млн грн на реконструкцию участка газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород»

Об этом говорится в сообщениях «Укртрансгаза», опубликованных на официальном интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, модернизацией данного участка газопровода будет заниматься частная компания «Зангас-НГС» (г. Николаев), которая входит в группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа.

Конечный срок заключения договора на предоставление услуг компанией «Зангас-НГС» - 12 января 2013 года.

Справка УНИАН. Компания «Зангас-НГС» является одним из лидеров строительства объектов нефтегазового комплекса в Украине. Предприятие основано в 1994 году на базе ВПО «Зарубежнефтегазстрой» Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. В 2007 году компания вошла в Группу компаний Group DF.

Специалисты компании строили топливные магистрали в странах Северной Африки, Ближнего Востока, в Туркменистане, Афганистане, Финляндии, Греции. Среди крупнейших проектов компании в Украине – строительство газопровода-перемычки между КС "Долина" и газопроводами "Уренгой — Помары — Ужгород" и "Прогресс" до пересечения с газопроводом "Долина — Ужгород — госграница", в результате чего экспортная мощность украинской ГТС была увеличена на 2 млрд куб. м газа в год.

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.