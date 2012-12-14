«Нафтогаз» ожидает увеличения поставок газа от немецкой RWE и прихода других трейдеров

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок, сказано в сообщении компании.

«У нас уже есть перспектива увеличения поставок газа от RWE, прихода других европейских трейдеров, и тех же российских поставщиков. Главное – смогут ли они нам дать предложения лучше, чем существующие сейчас», - сказано в сообщении с ссылкой на слова главы правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина

Е. Бакулин в сообщении также отметил, что ранее компания «Нафтогаз Украины» занимала монопольное положение на рынке и, соответственно, поставки импортного газа производились из одного источника.

«Мы знаем, что на рынок газа заходил один поставщик – «Газпром», весь газ реализовал «Нафтогаз Украины» и других вариантов не было. Сегодня, благодаря проведенной работе, на наш рынок зашел европейский трейдер - компания RWE, которая уже начала поставки в Украину», - подчеркнул он.

Также в сообщении отмечено, что при выборе поставщика главным критерием будет цена, а не происхождение газа.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из РФ до 20 млрд куб. м.

По информации министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, в 2013 году поставки могут осуществляться через Венгрию.

Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

С апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа.

На сегодняшний день Ostchem обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине.

Доля Ostchem Holding в общем объеме импорта газа в январе-августе 2012 года составила 25,6% (5,5 млрд куб. м), остальной объем топлива импортирует "Нафтогаз".

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.