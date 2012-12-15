В трех областях Украины без электроснабжения остаются 195 населенных пунктов

В трех областях Украины по состоянию на 7 часов утра 15 декабря без электроснабжения остаются 195 населенных пунктов, обесточенных из-за ненастья.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на протяжении 14 декабря аварийными бригадами облэнерго в Киевской, Винницкой и Житомирской областях восстановлено электроснабжение 155 населенных пунктов, которые были обесточены на протяжении последних суток, в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь, мокрый снег и гололед).

Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в трех областях. В частности, в Киевской области без электроснабжения остаются 107 населенных пунктов, в Житомирской области – 78, в Винницкой области – 10.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго и 30 ед. техники повышенной проходимости МЧС с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места. Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечены 18 передвижных электростанций.