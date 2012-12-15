МИД: Украина за 20 лет не смогла преодолеть газовую зависимость от России

Директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин отмечает, что Украина до сих пор не решила вопрос газовой зависимости от России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола вчера в Киеве.

«Те риски и вызовы, которые были в начале существования независимой Украины, они полностью не исчезли до сих пор. Например, мы до сих пор не решили вопрос зависимости от России по газу. За 20 лет этот вопрос не был решен», - сказал О.Волошин.

По его словам, «Украина не может быть полноценно независимым государством, если она так сильно зависит по стратегическим ресурсам от своего соседа».