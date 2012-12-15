«Газпром» установил исторический рекорд объемов поставки газа в Европу
12:55, 15 декабря 2012Энергетика
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Москва. «Газпром» установил исторический рекорд объемов поставки за сутки российского газа в Европу - 550,1 млн. куб. м в сутки.
Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», об этом заявил глава компании Алексей Миллер.
«С начала декабря наблюдается беспрецедентный рост поставок на европейский рынок и за прошедшие сутки был установлен исторический рекорд объемов поставки российского газа в Европу - 550,1 млн куб. м.», - сказал А.Миллер.
По его словам, это ещё раз свидетельствует о своевременности и востребованости таких проектов, как «Северный поток» и «Южный поток».
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