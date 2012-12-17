Цена нефти продолжает расти на статданных из США и Китая

На мировых торгах в понедельник, 17 декабря, цены на нефть продолжили рост на фоне данных Федрезерва по динамике объемов промышленного производства в США.

Так, цЦена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 108,21 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,16 доллара, или на 0,18% - до 86,89 доллара за баррель.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 1,1% при прогнозе роста всего на 0,3%. Кроме того, лучше прогнозов оказалась предварительная оценка индекса деловой активности в промышленности Китая - банк HSBC предполагает увеличение показателя в декабре до 50,9 пункта с 50,5 пункта в ноябре. При этом рост ожидался до 50,8 пункта, передает Bloomberg.

В то же время, скромный рост котировок связан с сохранением напряженной обстановки на Ближнем Востоке, где продолжается вооруженное противостояние властей и оппозиции.