«Нафтогаз» ищет трейдеров для поставок газа промпредприятиям по низким ценам

Государственный газовый монополист «Нафтогаз Украины» намерен отказаться от поставок газа промышленным предприятиям и просит Федерацию работодателей приобщиться к поиску трейдеров, которые смогут поставлять газ промышленности по низким ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Федерации работодателей заявил заместитель правления «Нафтогаза Украины» Владимир Триколич.

«Мы за собой оставляем население и топливно-энергетический комплекс», - добавил председатель правления НАКа Евгений Бакулин.

Триколич сообщил, что компании удалось заключить договор о поставках газа по цене 390 долл. за тыс. куб. м вместо 430 долл. за тыс. куб. м, предусмотренной газовым контрактом.

«Вы можете сформировать единый пул трейдеров», - сказал В.Триколич, уточнив, что НАК готов создать самые благоприятные условия для поставок газа.

«Если вы найдете дешевый газ, тогда это даст и нам экономию средств», - добавил В.Триколич, уточнив, что трейдерами могут стать российские и среднеазиатские компании, а также на спотовом европейским рынке.

Одновременно «Нафтогаз Украины» заявил, что намерен продолжить поставки газа на предприятия, если им не удастся найти нового трейдера с низкой ценой.

«Если кто-то провалился (с поиском трейдера – УНИАН), то «Нафтогаз» готов продавать газ на определенный период», - отметил В.Триколич.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» готов оказать услуги по поиску трейдеров.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ФРУ, президиум совета ФРУ по итогам заседания, инициированной руководством НАК «Нафтогаз Украины» решил принять участие в переговорном процессе по обеспечению альтернативных поставок газа для украинской промышленности.

«Либерализация рынка газа позволяет зайти на рынок Украины различным газовым трейдерам. Действующий контракт очень жесткий, цены по нему выше даже, чем европейские. Это ставит украинскую промышленность в неравное положение с европейскими производителями. Поэтому нужно создать конкурентную среду. Мы прекрасно понимаем, что если будет конкуренция, то Украина получит рыночную цену газа и не будет диктата», – подчеркнулБакулин.

Присутствующий на заседании председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький отметил, что нынешние цены на газ не позволяют украинским предприятиям выдерживать конкуренцию на внешних рынках. «Если пять-шесть лет назад разница в себестоимости металлургической продукции из Украины и Китая составляла около 50 долларов, то сегодня – всего 10», – отметил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

И.о. председателя правления единственного в Украине производителя листового стекла «Пролетарий» Андрей Лазенко отметил, что из-за высоких цен на газ предприятие уже два года является убыточным. «Вопрос стоимости газа является для нашего предприятия вопросом жизни или смерти. Сегодня стоимость газа на нашем предприятии с надбавками составляет около 600 долларов за тысячу кубометров, его доля в себестоимости составляет около 50 процентов. Конкуренты в России получают газ вдвое дешевле. Поэтому курс на либерализацию рынка газа – это тот путь, который позволит украинской промышленности остаться на плаву», – сказал Андрей Лазенко.

Народный депутат Украины, почетный президент машиностроительной корпорации «УПЭК» Анатолий Гиршфельд отметил, что высокие цены на газ в течение нескольких последних лет снизили конкурентоспособность украинской промышленности. «Пришлось тяжело не только химикам и металлургами, но машиностроителям. Два года назад мы провели модернизацию на предприятии, но мы все равно теряем сотни миллионов из-за дорогого газа», – сказал Анатолий Гиршфельд. По его словам, необходима государственная поддержка внедрения энергосберегающих технологий на предприятиях.

Глава ФРУ Дмитрий Фирташ поддержал необходимость использования всех возможностей для получения природного газа по выгодной для промышленных предприятий цене. Он подчеркнул, что либерализация рынка природного газа сегодня позволяет это сделать. «Мы должны объединиться в интересах украинской промышленности. Считаю, что все компании, которые благодаря либерализации уже работают на украинском рынке газа, должны приложить усилия, чтобы обеспечить украинскую промышленность газом по конкурентным ценам», – отметил глава ФРУ Дмитрий Фирташ. «Снижение цены газа на 10 процентов позволяет сохранить около 100-150 тысяч рабочих мест. Поэтому Федерация работодателей Украины должна принять активное участие в поиске альтернативных источников газа», – подчеркнул Глава ФРУ.

Своим решением, Федерации работодателей Украины постановила привлечь к переговорному процессу по организации альтернативных поставок природного газа в Украину максимальное количество потенциальных квалифицированных поставщиков природного газа для нужд промышленности для стимулирования либерализации рынка и получения конкурентной цены природного газа для украинский промышленности.

По итогам совещания президиум совета ФРУ решил, что организация примет активное участие в поиске всех возможных поставщиков природного газа для получения максимально выгодной цены. Для этого президиум совета ФРУ уполномочил Главу ФРУ Дмитрия Фирташа принять участие в переговорном процессе по организации альтернативных поставок природного газа в Украину для нужд промышленных предприятий с целью получения конкурентной цены природного газа для украинской промышленности.

Также ФРУ предложит правительству и парламенту Украины принять меры для ускорения внедрения энергосберегающих технологий, а также стимулирования внедрения альтернативных источников получения энергии. ФРУ планирует проводить постоянный мониторинг и информирования своих членов о ценах на газовом рынке Украины и их влиянии на отрасли украинской экономики.

Президиум Совета ФРУ решил создать временный координационный совет между ФРУ и НАК «Нефтегаз Украины» на время проведения процесса либерализации рынка природного газа Украины. Он должен помочь украинским предприятиям перейти на новые условия работы рынка газа.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которым разрешена либерализация рынка газа.

С 3 октября 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

Кроме того, Кабмин также отменил действие постановления, которое позволяло осуществление самостоятельной закупки импортного газа предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений, в объеме, не превышающем собственных нужд производства.

В апреле 2012 года НКРЭ утвердила порядок доступа к газотранспортной системе (ГТС) Украины, предоставляющий субъектам рынка равные права по доступу к системе и подземным хранилищам газа (ПХГ).

По заявлению главы «Нафтогаза» Евгения Бакулина, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

С 1 ноября текущего года «Нафтогаз Украины» начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из РФ до 20 млрд куб. м.

За последние четыре года стоимость природного газа, который в Украину поставляет НАК «Нефтегаз Украины», выросла почти в 2,5 раза – до средней цены в 2012 году 420 долларов за тысячу кубометров с 180 долларов в 2008 году. .

С четвертого квартала 2011 года стоимость газа для Украины перешагнула отметку в 400 долларов.

По словам председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» Евгения Бакулина, сегодня стоимость газа для Украины составляет 3509 грн. за тысячу кубометров без НДС.