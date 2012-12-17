Ostchem намерена в 2013 году поставить 8 млрд куб. м газа в Украину

Компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, намерена в 2013 году поставить 8 млрд куб. м газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Фирташ заявил на заседании Федерации работодателей Украины в присутствии руководства НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы сбалансированы, у нас 8 млрд куб. м газа на следующий год договорено»,- сказал Д.Фирташ.

«Я поставляю газ по более низкой цене, чем та, которая предусмотрена газовым контрактом», - добавил он.

При этом Д.Фирташ отметил, что далеко не все промышленные предприятия имеют такую возможность - договариваться и поставлять газ.

По его словам, начать поиск голубого топлива для своих предприятий его заставила высокая цена на российский газ.

В ходе выступления Д.Фирташ в очередной раз раскритиковал подписанный в 2009 году газовый контракт.

«Несмотря на поставки газа по низкой цене, химпредприятия продолжают приносить убыток», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа.

На сегодняшний день Ostchem обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине.

Доля Ostchem Holding в общем объеме импорта газа в январе-августе 2012 года составила 25,6% (5,5 млрд куб. м), остальной объем топлива импортирует "Нафтогаз".

Справка УНИАН. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости.

Group DF планирует инвестировать в 2013 году в собственные предприятия азотной химии - «Ривнеазот», «Стирол», Черкасский и Северодонецкий «Азот» - от 1 до 1,3 млрд грн. Инвестиции будут направлены в том числе на сокращение объемов потребления газа.