ТНК-ВР определится с судьбой Лисичанского НПЗ не ранее будущего года

Москва. Российско-британская ТНК-ВР, сделку по покупке которой в первой половине 2013 года планирует закрыть "Роснефть", продолжает обсуждать дальнейшую судьбу Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Украине.

Об этом сообщил журналистам старший вице-президент компании Михаил Давыдов, передает агентство Прайм.

"Сегодня идут не переговоры, а скорее разговоры. Обсуждается несколько вариантов развития ситуации, в том числе пуск завода или продажа", - сказал он.

М.Давыдов отметил, что в связи с будущим поглощением компании "Роснефтью" решения по Лисичанскому НПЗ не стоит ждать раньше начала следующего года. При этом он впервые официально подтвердил, что одним из претендентов на покупку является Д.Фирташ. "Фирташ - один из потенциальных покупателей, поэтому он тоже участвует в переговорах", - сказал М.Давыдов.

Он также сообщил, что ТНК-ВР отказалась от идеи переноса некоторых установок, в том числе установки пропилена, с Лисичанского НПЗ на свои российские заводы. "Эта идея оказалась неэффективной", - сказал старший вице-президент компании.

Напомним, в марте, в связи с убыточностью нефтепереработки в Украине, менеджмент ТНК-ВР принял решение приостановить поставки сырья на Лисичанский НПЗ, остановив его на внеплановый ремонт. На текущий момент из всех производственных мощностей предприятия в технологическом процессе задействован только комплекс по производству полипропилена.

В мае Д.Фирташ заявлял о намерении приобрести НПЗ в Украине для создания на его базе нефтехимического производства.

В начале августа луганский губернатор Владимир Пристюк заявлял, что к концу августа у Лисичанского НПЗ появится новый собственник. В июле В. Пристюк сообщил, что переговоры по покупке Лисичанского НПЗ ведет известный бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Ранее исполнительный директор компании Герман Хан сообщал, что ТНК-ВР ведет переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского НПЗ и отказался комментировать информацию о том, что одним из претендентов является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Бизнес группы ТНК-BP в Украине включает ООО "ТНК-BP Коммерс" (управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынке), СП ООО "Кершер" (розничная торговля нефтепродуктами) и ЗАО "ЛИНИК", эксплуатирующее Лисичанский НПЗ. Представители ТНК-ВР ранее заявляли, что прекращение нефтепереработки не повлечет за собой сокращение розничного бизнеса компании в Украине - топливо для своих АЗС она покупает на украинском внутреннем рынке.