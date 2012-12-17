Украина за 11 месяцев незначительно сократила добычу нефти и газа

Добыча нефти в Украине в январе-ноябре 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 5,1% – до 2,113 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным статистического ведомства, добыча нефти в ноябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 4,2% – до 182 тыс. тонн. По сравнению с ноябрем 2011 года падение составило 8,7%.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году украинские компании сократили добычу нефти к предыдущему году на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

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Украина за 11 месяцев сократила добычу газа на 1,1%

Добыча природного газа в Украине за январь-ноябрь 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% - до 17,6 млрд куб. м, сообщает Госстат.

Согласно сообщению, добыча природного газа в ноябре текущего года сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2% - до 1,6 млрд куб. м, а по отношению к ноябрю прошлого года сократилась на 3,4%.

Газового конденсата за 11 месяцев т.г. было добыто на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 940 тыс. тонн.

Добыча газа нефтяного попутного за январь-ноябрь 2012 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,6% - до 661 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина за 11 месяцев текущего года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 9% - до 41,55 млрд куб. м.

Потребление газа в Украине за ноябрь составило 5,108 млрд куб. м, что на 15,24% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Цена на российский газ для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м (с 426 долл. за тыс. куб. м).