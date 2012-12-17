Производство электроэнергии в Украине за 11 месяцев выросло на 1,9%

Производство электроэнергии в Украине в январе-ноябре 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,9% - до 178,8 млрд кВт/ч, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, производство электроэнергии в ноябре увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 7,4% - до 17,1 млрд кВт/ч.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии находится на уровне 45%, за 11 месяцев 2012 года по сравнению с прошлым годом уменьшили производство электроэнергии на 0,01% - до 81,5 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции увеличили за этот период генерацию на 3,9%, до 86,9 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции сократили объем генерации на 3,2%, до 9,9 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до примерно 200 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.