Украинские НПЗ за 11 месяцев сократили первичную переработку нефти на 50%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-ноябре 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 4,1 млн тонн, что на 50% меньше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в ноябре текущего года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 6,6% - до 0,3 млн т.

Производство бензина моторного в стране за одиннадцать месяцев 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 41,2% - до 1,512 млн тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 47% - до 1,285 млн тонн, а мазута – на 63,9%, до 710 тыс тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.

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