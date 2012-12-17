Обстоятельства инцидента с LNG-терминалом станут известны на этой неделе, заверил Каськив

На текущей неделе станут известны обстоятельства инцидента с подписанием соглашения о сотрудничестве с испанской компанией Gas Natural Fenosa по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив.

«В ближайшие дни мы узнаем реальные обстоятельства этого инцидента», - сказал он.

В.Каськив также отметил, что американская компания «APCO Worldwide Inc.» будет продолжать работу с потенциальными инвесторами украинских LNG-терминала, предоставлять им исчерпывающую информацию об условиях участия в проекте и ходе его реализации.

«Незаангажированность» этой компании и «независимость» от «Газпрома» имела для украинской стороны первостепенное значение при выборе партнера, отметил В.Каськив.

"Мы выбрали американскую компанию, потому что такое партнерство может обеспечить защиту национальных интересов Украины. Европейские структуры слишком тесно связаны с газовым монополистом", - глава Госинвестпроекта.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Однако позже оказалось, что Джорди Бонвеи, подписавший документ от испанской стороны, не имел полномочий на это.

За неделю до подписания соглашения В.Каськив заявлял о наличии информации о готовящейся «информационной атаке» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал».

Для изучения обстоятельств подписания этого соглашения была создана Межведомственная комиссия во главе с и.о. первого вице-премьер-министра Украины Валерием Хорошковским.

Результаты расследования комиссии пока неизвестны, а В.Хорошковский подал в отставку со своего поста из-за несогласия с назначением премьер-министром Николая Азарова.