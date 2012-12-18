Цена нефти растет на фоне ожиданий решения финансовой проблемы США

На мировых торгах во вторник, 18 декабря, цены на нефть растут на фоне ожиданий согласованности в решении Конгрессом и Белым домом вопросов сокращения госрасходов и повышения налогов с 2013 года.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,81 доллара, или на 0,75% - до 108,45 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,64 доллара, или на 0,73% - до 87,84 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Президент Обама накануне выступил с предложением поднять налоги для семей, чей доход превышает 400 тысяч долларов в год, а не 250 тысяч, как раньше. Это позволит сократить расходы государства на 1,22 триллиона долларов.

Как заявлял ранее лидер демократов в Сенате Гарри Рид, законодатели продолжат работу для решения бюджетных проблем после Рождества. Предполагается, что вопрос может быть окончательно решен в конце следующей недели.