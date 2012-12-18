Суд перенес рассмотрение по делу ЕЭСУ на 18 января, учитывая отсутствие Тимошенко и ее защитников

Суд на 18 января перенес рассмотрение дела ЕЭСУ

Киевский районный суд Харькова на 18 января 2013 года перенес рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой Ю.Тимошенко и ее защитников Евгении Тимошенко и Андрея Кожемякина.

При этом защитники Ю.Тимошенко Сергей Власенко и Александр Плахотнюк заявили ходатайство о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ. Они аргументировали свое ходатайство тем, что это уголовное дело уже закрывала Генеральная прокуратура в связи с отсутствием в действиях Ю.Тимошенко состава преступления. Кроме того, защитники подчеркнули, что законность закрытия уголовного дела относительно ЕЭСУ подтвердил Верховный Суд Украины.

К.Садовский отметил, что ходатайство о закрытии дела ЕЭСУ будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса в присутствии в зале судебных заседаний подсудимой Ю.Тимошенко.

Заседание суда начнется в 16.00 18 января 2013 года.

Сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пикетируют здание Апелляционного суда Харьковской области.

На площади Руднева, напротив здания суда, собрались около 250 сторонников экс-премьера. Люди держат национальные флаги, флаги с символикой ВО «Батькивщина», плакаты с изображением Ю.Тимошенко, а также транспарант с надписью «Кривосуддя підкрадається до кожного. Покладімо край йому, люди» («Кривосудие подкрадывается к каждому. Положим конец ему, люди». Участники акции скандируют: «Юля!», «Юлі волю!», и призывают суд закрыть производство по делу ЕЭСУ.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, в служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

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