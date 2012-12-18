В Польше с 2013 года цена газа для населения снизится на 10%, для промпотребителей - от 2 до 4%

Варшава. Польская администрация регулирования энергетикой (Urząd Regulacji Energetyki, URE) утвердила решение о снижении с 2013 года цен на газ в стране, которое для населения составит около 10%, а для промышленных потребителей - от 2 до 4%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба URE.

Согласно сообщению, администрация утвердила новые цены до сентября 2013 года. При этом представители министерства госимущества Польши не исключают возможности дальнейшего снижения стоимости "голубого топлива" для польских потребителей.

"Точно не будет повышения. Будем искать возможности для того, что снизить цену"- сказал глава министерства Николай Будзановский в эфире TVP Info.

По его словам, ситуация во многом будет зависеть от цен на газ на западных рынках.

Он также не исключил того, что поляки могут возобновить переговоры с главным поставщиком газа в Польшу - "Газпромом" в 2014 году, если окажется, что цена для польских потребителей будет "слишком высокой".

По данным URE, поляки, в зависимости от того, для каких целей используют газ, ежемесячно будут платить за него на 0,8-12 долл. меньше (1 USD = 3,2 PLN).

Регулятор отметил, что снижение цен на газ в Польше стало возможным благодаря договоренности национальной нефтегазовой компании PGNIG c "Газпромом" о скидке на поставляемое в страну топливо.

Как сообщал УНИАН, в ноябре PGNIG объявила о том, что ей удалось добиться скидки на поставляемый в Польшу российский газ, которая, по данным польского министра госимущества Николая Будзановского, составила более 15%.

Справка УНИАН. В Польше цены на газ устанавливает специальный государственный орган - Urząd Regulacji Energetyki, в который PGNIG подает заявку на повышение или снижение цены c соответствующей аргументацией, с которой URE может согласиться или нет.

Потребляющая ежегодно около 14 млрд кубометров газа Польша, согласно действующему до 2022 года контракту, будет покупать у России более 10 млрд кубометров газа ежегодно. В тоже время, польские власти пытаются сократить зависимость от россиян путем строительства LNG-терминала на Балтийской побережье и развития проектов по добыче сланцевого газа.

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