Прокурор не исключает заявления ходатайства с требованием доставить Тимошенко в суд

Прокуратура не исключает возможности заявления ходатайства с требованием доставить экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на заседание Киевского районного суда Харькова по делу относительно ЕЭСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель государственного обвинения Виктория Калита на брифинге после заседания Киевского районного суда Харькова по делу относительно ЕЭСУ.

По мнению прокурора, доводы Ю.Тимошенко о том, что она по состоянию здоровья не может присутствовать на судебных заседаниях, являются неубедительными, и сама подсудимая пытается избежать явок в суд и таким образом затянуть судебное рассмотрение уголовного дела.

В.Калита отметила, что прокуратура принимает во внимание все обстоятельства судебного слушания дела ЕЭСУ.

«В настоящее время учитываются все обстоятельства по делу, и, возможно, что такое ходатайство (о доставке в суд – УНИАН) будет заявлено», - сказала В.Калита.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что Ю.Тимошенко в двенадцатый раз отказалась от участия в назначенном на 18 декабря заседании суда по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины», ссылаясь на состояние своего здоровья.

Как сообщил защитник Ю.Тимошенко народный депутат Сергей Власенко, на повестке в суду экс-премьер сделала «письменную отметку», в которой, в частности, отметила, что считает рассмотрение дела ЕЭСУ в Киевском районном суде Харькова продолжением политических репрессий, выразила требование рассмотреть ходатайство о закрытии этого уголовного дела, а также сообщила о пребывании на стационарном лечении.

Сегодня, 18 декабря, Киевский районный суд Харькова на 18 января 2013 года перенес рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой Ю.Тимошенко и ее защитников Евгении Тимошенко и Андрея Кожемякина.