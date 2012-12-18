«Газпром» планирует увеличить экспорт газа в Европу до 152 млрд м.куб., средняя цена - 370 долл.

Российский газо-экспортный монополист «Газпром» планирует увеличить в 2013 году экспорт газа в Европу до 152 миллиардов кубометров с ожидаемого в текущем году уровня в 150 миллиардов кубометров, сообщает Reuters со ссылкой на источник в «Газпроме».

При этом в наступающем году среднегодовая цена экспортного газа на европейском рынке прогнозируется «Газпромом» на уровне 370 долларов за 1 000 кубометров.

В конце мая российский концерн обещал, что среднегодовая цена в текущем году составит 405-415 долларов за 1 000 кубометров по сравнению с 390 долларов по итогам 2011 года.

Прогноз экспорта на 2012 год - 150 миллиардов кубометров, но аналитики сомневаются в его выполнимости - в этом году на фоне споров с Европой о ценах на газ экспорт и добыча «Газпрома» падают.

По предварительным данным, газовый гигант, обеспечивающий поставку четверти необходимого Евросоюзу газа, в январе-ноябре 2012 года сократил поставки топлива в Европу и Турцию на 9,3% к тому же периоду 2011 года - до 123,7 миллиарда кубометров против 136,44 миллиарда кубометров годом ранее.

Экспортер объяснял снижение продаж в Европе теплой погодой и экономическими трудностями еврозоны, и не менял своего официального прогноза экспорта в Европу на 2012 год - 150 миллиардов кубометров, как и годом ранее. Пессимистичнее оценка Минэнерго - ведомство ждет сокращения экспорта газа из РФ на 4-5% в 2012 году по сравнению с уровнем 2011 года.

В декабре прогноз добычи и экспорта газа в стране - одного из ключевых российских товаров - понизило Минэкономики РФ: добычи на 2012 год - до 656 с 676 миллиардов кубометров, в 2013 году - до 683 с 691 миллиардов, экспорта - до 180,2 со 193,3 миллиарда кубометров в текущем и до 196,4 с 204,4 миллиарда кубометров в будущем году.

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