«Черноморнефтегаз» заплатит «Интех Компани» 63,9 млн грн за стальные трубы

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» заплатит частной компании «Интех Компани» (г. Киев) 63,9 млн грн за стальные трубы.

Об этом говорится в сообщении об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, конечный срок заключения договора 11 января 2013 года.

Срок поставки продукции — 2012 - 2013 гг.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале ноября текущего года компания «Черноморнефтегаз» закупила у предприятия «Интех Компани» стальных труб на 154 млн грн.

Государственная компания «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение. «Черноморнефтегаз» за 11 месяцев 2012 года увеличил добычу природного газа до 1,053 млрд куб. м с 0,933 млрд куб. м за аналогичный период 2011 года.