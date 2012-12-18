«Газпром» применяет грязные схемы для срыва строительства LNG-терминала - эксперты

Российский монополист «Газпром», для которого Украина является ключевым рынком сбыта голубого топлива, готов применить самые грязные схемы, чтобы сорвать строительство LNG-терминала для приема сжиженного газа.

Об этом заявил глава правления Центра прикладных политологических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Надо признать, что власть попросту столкнулась с куда более сильным противником, который не брезгует в международных играх никакими схемами, в том числе и самыми грязными, которого не смогла переиграть», - отметил Владимир Фесенко.

Именно скандал со срывом подписания соглашения о строительстве LNG-терминала в очередной раз продемонстрировал, что путь к энергетической независимости простым не будет. По мнению экспертов, это особенно становится очевидным, если проанализировать причины резкого выхода испанских компаний из переговоров и фактический отказ в последний момент от подписания соглашения.

Как ранее сообщалось, 26 ноября, Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал».

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural SDG опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны - Джорди Бонвеи - не является представителем компании.

Глава Госинвестиций Владислав Каськив, комментируя скандал, отметил, что Gas Natural Fenosa была осведомлена о подписании соглашения, поскольку ее представители посещали Украину в ходе форума YES-2012 и проводили переговоры с Госагентством по инвестициям, что документально подтверждено. Более того, подразделение Gas Natural Fenosa – Socoin готовило ТЭО проекта LNG-терминала.

«Зная все это и учитывая, что Fenosa в своих заявлениях в открытую стала отрицать очевидные вещи, вполне можно поверить в информацию Госагентсва по инвестициям о том, что представители компании были готовы подписать соглашение о строительстве LNG-терминала и даже сами назначили дату подписания», - говорит директор Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По мнению экспертов, попадание сжиженного газа на территорию Украины, крайне нежелательно российской монополии, поскольку в будущем способно принципиально изменить весь расклад сил на энергорынках региона.

Формально в России не комментировали ход проектов по демонополизации украинского рынка газа, но неформально включали все возможные рычаги, чтобы не давать возможность Украине найти альтернативного поставщика. Так попытка покупать газ у RWE и обеспечить его поставки через Словакию ранее натолкнулась на серьезное противодействие. В мае заместитель председателя "Нафтогаза" Вадим Чупрун заявил, что "Газпром" препятствует принятию словацкой транспортной компании Eustream решения о реверсе газа.

В украинском Минэнергоугля тогда рассказали, что после достижения Украиной договоренности о поставках немецкого газа словацкая сторона получила от российской монополии предупреждение о возможном сокращении объемов транзита через ее территорию. По соглашению вплоть до 2028 года объем ежегодной прокачки газа через Словакию должен составлять 50 млрд кубометров. Но после введения в эксплуатацию Nord Stream у российской монополии появилась возможность сократить поставки как минимум на треть. Этот аргумент "Газпром" и применил к словакам.

В мае на переговорах в Словакии представители министерства получили рекомендацию добиваться разрешения на реверс в Москве. Ситуацию удалось исправить лишь после вмешательства еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера, который в сентябре заявил, что Украина сможет начать реверсивные поставки газа из Словакии. Впрочем, словацкая сторона продолжала затягивать вопрос поставок и Украине и пришлось договариваться в конце концов с Польшей и Венгрией на которые у России традиционно не столь сильное влияние.

Справка УНИАН. Украина за десять месяцев 2012 года увеличила импорт газа из России в денежном выражении на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011года - до 11,799 млрд долларов.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г.увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб.м с 426 долл. за тыс. куб. м.

Запланированная мощность LNG-терминала уже на первом этапе - 5 млрд куб м газа в год, а в дальнейшем составит 10 млрд куб м газа в год. С учетом средней прогнозируемой цены газа на 2013 год «Газпром» в случае ввод терминала в действие потеряет $4,3 млрд.