На ЧАЭС возобновлены работы по освобождению энергоблоков от ядерного топлива

На Чернобыльской АЭС возобновлены работы по освобождению энергоблоков от кондиционного отработанного ядерного топлива (ОЯТ), сообщила пресс-служба ЧАЭС.

В частности, 17 декабря возобновлены работы по освобождению блока №1 от ОЯТ. До 30 ноября 2013 года в ХОЯТ-1 (хранилище отработанного ядерного топлива) предстоит перевезти 1325 отработавших тепловыделяющих сборок и изготовить около 1250 «коротких» пеналов для хранения ОЯТ в хранилище.

В компании отметили, что по аналогии с выполненными работами по освобождению от ОЯТ блока №2, работы на блоке № 1 будут выполняться в соответствии с «Мероприятиями, обеспечивающими процесс освобождения блоков №1, 2 Чернобыльской АЭС от ядерного топлива», введёнными в действие приказом №51 от 26.01.2012, с соблюдением условий Отдельного разрешения Государственной инспекции по ядерной безопасности на ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2010 года третий блок Чернобыльской АЭС был полностью освобожден от отработанного ядерного топлива. Перемещенное топливо будет временно храниться в ХОЯТ-1 до момента ввода в эксплуатацию сухого хранилища отработанного ядерного топлива (проект ХОЯТ-2), который ожидается не ранее 2013 года.