Сербская NIS открыла первую на Балканах АЗС под брендом Gazprom

Дочерняя компания "Газпром нефти" - сербская NIS - открыла в Белграде первую автозаправочную станцию под брендом Gazprom.

"В дальнейшем масштабный проект по выводу на топливный рынок новой премиальной розничной сети АЗС Gazprom будет охватывать и другие страны Балканского региона", - говорится в сообщении "Газпром нефти".

Развитие сети под новым брендом планируется на территории Сербии, Болгарии, Румынии, а также Боснии и Герцеговины.

Первые АЗС появятся в Болгарии и Румынии в ближайшее время. К концу 2013 года сеть Gazprom будет насчитывать порядка 100 АЗС. Оперативное управление сетью АЗС Gazprom на территории Балканского региона будет осуществлять NIS.

По расчетам "Газпром нефти", сеть АЗС Gazprom займет премиальную нишу балканского топливного рынка. На заправках будет реализовываться топливо стандарта не ниже "Евро-5", высококачественные смазочные материалы и другие сопутствующие товары.

"Развитие новой фирменной сети АЗС на балканском рынке позволит в полной мере использовать все преимущества бренда Gazprom, хорошо известного в Европе", - приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.

NIS - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний юго-восточной Европы, осуществляет разведку, добычу и переработку нефти и газа, а также сбыт нефтепродуктов. Основные акционеры — "Газпром нефть" (56,5%) и правительство Республики Сербия. Компании принадлежит два НПЗ суммарной мощностью переработки 7,3 миллиона тонн нефти в год в городах Панчево и Нови Сад, и сеть из 350 АЗС под брендом NIS Petrol, а также нефтебазы.

NIS работает в нескольких странах Европы - Сербии, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Хорватии, Болгарии, Македонии, участвует в добычном проекте на территории Анголы, передает РИА "Новости".