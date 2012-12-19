В Кремле заявляют, что снизят цену газа, только если Украина примет все условия России

Требование Кремля является категоричным - цена газа будет снижена только в случае, если Украина примет все условия России, сообщает газета “КоммерсантЪ - Украина”, ссылаясь на свои источники в Москве.

Источник издания в Администрации Президента РФ рассказал, что детали встречи держались в тайне - МИДы двух стран были фактически отстранены от подготовки, весь диалог проводился на уровне администраций президентов России и Украины.

При этом, по словам собеседника, при подготовке к визиту Президента Виктора Януковича Киев демонстрировал готовность к подписанию пакета документов, но у Москвы оставались сомнения по поводу готовности Украины выполнять взятые на себя обязательства.

«До вечера понедельника Киев продолжал убеждать нас пересмотреть ныне существующий газовый контракт, не давая при этом гарантий вступления в Таможенный союз», - сказал собеседник газеты и добавил: «Мы же обозначали свою позицию: если не будет юридических гарантий вступления, то речи о пересмотре газовых соглашений быть не может». По его данным, Украина предлагала свое вступление в ЕврАзЭС с обещанием продолжить интеграцию в ТС после ликвидации всех препятствий, в том числе конституционных ограничений, но этого Москве оказалось недостаточно.

В Кремле утверждают, что еще в ночь на вторник стала очевидна бессмысленность встречи, после чего стороны договорились отказаться от нее.

"Наша позиция в этом вопросе принципиальна. Как только Украина будет готова принять российские условия, тогда и произойдет встреча", - резюмировал источник газеты, не уточнив, чьей позиции - украинской или российской - соответствовал пакет документов, подготовленных к подписанию главами государства в рамках планировавшегося визита В.Януковича.

"Это (отмена вчерашнего визита) - согласованная позиция как российской, так и украинской сторон... Потребуется определенное время (для консультаций), после чего будут согласованы конкретные сроки (нового) визита", - заявил вчера помощник Президента России Юрий Ушаков.

Советник Президента РФ Сергей Глазьев, занимавший до недавнего времени пост ответственного секретаря ТС, уверен, что Украина будет вынуждена вернуться к вопросу присоединения к созданным Россией интеграционным объединениям. "С учетом того, что дефицит платежного баланса Украины составляет более 5 млрд долларов, а это создает угрозу для стабильности гривни, участие Украины в ТС позволит ей немедленно стабилизировать свое финансовое положение и обеспечить стабильность курса национальной валюты. То есть для Киева это жизненно важный вопрос", - заявил российский чиновник.

Как сообщал УНИАН, запланированный на 18 декабря рабочий визит Президента Украины В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

Пресс-служба Президента Украины напомнила, что темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о переносе сроков визита», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, цена российского газа в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Речь о вступлении Украины в ТС пока не идет, но выгоды для нее очевидны – советник Путина

Визит Януковича перенесен из-за недовольства Путина - эксперт