НКРЭ установила «зеленый» тариф на электроэнергию Ботиевской ветряной электростанции

Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики Украины (НКРЭ), установила «зеленый» тариф на электроэнергию, произведенную на Ботиевской ветряной электростанции компании «Винд Пауэр» (ДТЭК) (Приазовский район, Запорожская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

В сообщении отмечается, что «зеленый тариф» на электроэнергию, которая производится этой электростанцией, будет составлять 11,3 евроцента за 1 кВт/ч.

Ранее ООО «Винд Пауэр» получило лицензию на производство электроэнергии сроком на 20 лет.

В настоящее время на территории Ботиевской ВЭС завершен монтаж всех тридцати ветроустановок первого этапа строительства станции, который реализуется в 2012 году.

В ДТЭК напомнили, что Ботиевская ВЭС, установленной мощностью 200 МВт, является самой крупной ветроэлектростанцией в Украине и первым проектом ДТЭК в сфере альтернативной энергетики.

Справка УНИАН. «Винд Пауэр» – компания в составе ДТЭК, которая создана в 2008 году и занимается девелопментом и строительством ветряных энергетических станций (ВЭС) в Украине с целью последующей эксплуатации.

В целом портфель проектов ООО «Винд Пауэр» (ДТЭК) включает два крупных ветровых парка, расположенных на побережье Азовского моря: «ДТЭК Приазовский» (Запорожская обл.) совокупной мощностью порядка 500 МВт и «ДТЭК Мангуш» (Донецкая обл.), ориентировочно 700 МВт.

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,55% акций. По итогам работы в январе-сентябре 2010 года суммарная доля этих компаний на рынке генерации электроэнергии Украины составила 25,8%.