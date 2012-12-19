Cub Energy привлекла 12,7 млн долл. в ходе вторичного размещения акций

Канадская нефтегазодобывающая компания Cub Energy с активами в Украине в результате вторичного размещения акций привлекла 12,7 млн долл. для развития своего бизнеса по добыче углеводородов, говориться в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, Cub Energy планировал в результате вторичного размещения акций привлечь 15 млн долл.

Из привлеченной суммы 10,89 млн долл. компания намерена направить на бурение и сейсморазведку Русско-Комаровского и Становского месторождений, 1,06 млн долл. – на погашение займа Pelicourt Limited (Кипр), а 1,8 млн долл. – на общие и административные расходы.

В конце сентября текущего года компания Cub Energy сообщила о намерении привлечь кредит в размере 3 млн долларов у своего крупнейшего акционера Pelicourt Limited (Кипр) для развития своих газовых месторождений в Западной Украине.

Cub Energy в первом полугодии 2012 года получила чистую прибыль в размере 2,37 млн долл., тогда как аналогичный период 2011 года компания завершила с чистым убытком 0,21 млн долл.

Доход компании в январе-июне составил 514 тыс. долл., валовая прибыль – 267 тыс. долл.

Справка УНИАН. Cub Energy относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины со штаб-квартирой в Хьюстоне (США) и офисом в Киеве. Ее крупнейшими активами являются 30% доля в украинской нефтегазовой компании «КУБ-Газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания «Тисагаз», которой принадлежат четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.

Главе Совета директоров и главному исполнительному директору (CEO) Cub Energy Михаилу Афендикову принадлежит 31% в Pelicourt, а консультанту Cub Energy Роберту Беншу (Robert Bensh) – 7%.