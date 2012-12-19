Киев хочет взять 3 млн евро кредита для приобретения энергосберегающего оборудования

На рассмотрение Киевсовета будет внесен проект решения относительно привлечения кредита от международной финансовой организации Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) на 3 млн евро на льготных условиях.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко, проинформировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам Р.Крамаренко, проект решения «О мерах по привлечению кредита от Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) и предоставлении местной гарантии» предусматривает привлечение коммунальным предприятием «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева» 3 млн евро под 3%.

Р.Крамаренко сообщил, что деньги будут использованы в рамках пилотного проекта по энергосбережению в бюджетных учреждениях столицы.

«С целью внедрения энергосберегающих мероприятий на объектах коммунальной собственности будет осуществлена замена старых и установка новых единиц энергосберегающего оборудования в пищеблоках общеобразовательных школ. Такой комплекс мероприятий позволит сэкономить средства, которые тратятся бюджетными учреждениями на оплату потребленных энергоносителей. Это неотложный вопрос, ведь на сегодняшний день город тратит около 1 млрд грн на оплату энергоносителей в коммунальных заведениях», – объяснил заместитель председателя КГГА.