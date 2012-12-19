Россия и Беларусь пока не согласовали баланс нефти на 2013 год

Минск. Россия и Беларусь пока не согласовали баланс по поставкам нефти и нефтепродуктов на 2013 год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом на пресс-конференции в Минске сообщил посол России в Беларуси Александр Суриков.

«У меня нет прогнозов, потому что не я определяю цифры баланса. Но данный вопрос пока не согласован. Беларусь просит 23 млн тонн, мы пока соглашаемся на 18,5 млн тонн нефти. Я знаю, что внутренние потребности Беларуси оценивают в 7-8 млн тонн. Поставляемое сверх этих объемов дает скрытые потери российскому бюджету. Мы понимаем, что прогноз Беларуси по экономическим показателям и бюджет сверстаны из расчета 23 млн тонн. Естественно, есть сложности» - сказал А.Суриков.

По его словам, если сторонам не удастся договориться до конца этого года, в первом квартале 2013 года Россия может несколько увеличить объемы поставок (исходя из общего объема поставок 18 млн тонн в год), чтобы загрузить нефтеперерабатывающие мощности белорусских предприятий, а затем будут продолжаться переговоры по балансу.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии выразил уверенность, что в течение ближайших недель Беларусь рассчитывает подписать с Россией баланс по поставкам нефти и нефтепродуктов на 2013 год.

«Думаю, что мы договоримся о 23 миллионах тонн», - подчеркнул А.Лукашенко.

При этом он отметил, что при необходимости Беларусь сможет дополнительно поставить необходимые объемы нефти из других стран.

«Однажды Беларусь уже использовала возможность поставки азербайджанской нефти через Украину по нефтепроводу «Одесса-Броды». Если россияне пожалеют нам 3-4 миллиона тонн дополнительно нефти, купим в Азербайджане, в Венесуэле или еще где-то, задействуем украинский вектор. Но я этого не хочу, потому что нам все-таки проще с Россией», – подчеркнул А.Лукашенко.

Справка УНИАН. Беларусь запрашивает у России на 2013 год 23 млн тонн нефти, в то время как Россия готова поставить максимум 18,5 млн тонн. Но именно от этой разницы во многом зависит внешнеторговое сальдо Беларуси и объем поступающей в страну валютной выручки.

Россия в обмен на увеличение поставок требует гарантий поставок на собственный рынок 2-3 млн тонн нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

В конце ноября т.г. президент Беларуси А.Лукашенко в интервью Reuters заявил, что Беларусь может возобновить закупки нефти вне России, если не сможет договориться с Москвой о дополнительных ежегодных поставках 4-5 миллионов тонн.

Спор России и Беларуси о ценах привел к временному сокращению поставок нефти российской марки Urals в республику в 2010-2011 годах, при этом Минск покрывал значительную долю потребностей в сырье за счет импорта легких сортов нефти из Венесуэлы и Азербайджана через морские порты Украины и стран Балтии.

Однако уже в марте 2011 года поставки Azeri Light были приостановлены, а с начала 2012 года в Беларусь вернулась российская нефть по льготной цене. С июня Беларусь полностью прекратила закупки нефти у Венесуэлы.