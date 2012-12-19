На продление срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС потрачено 1,7 млрд грн

На продление срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС (ЮУ АЭС), который истекает 31 декабря 2012 года, было потрачено 1,7 млрд грн, сообщает пресс-служба станции.

Согласно сообщению, на сегодняшний день выполнена оценка технического состояния всех элементов оборудования, зданий и сооружений первого блока ЮУ АЭС.

Завершена также квалификация оборудования на «жесткие» условия эксплуатации (температура, влажность, радиация).

«В активной стадии квалификация на сейсмические воздействия. Подготовлен и главный документ, на основании которого Госинспекция атомного регулирования Украины (ГИЯРУ) будет принимать решение о возможности продления жизни блока - отчет по периодической переоценке безопасности», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что на данном этапе ГИЯРУ продолжает рассмотрение разделов документа.

«В начале года энергоблок выводится в планово-предупредительный ремонт, в ходе которого должны быть реализованы все оставшиеся работы по приведению его в соответствие с сегодняшними мировыми стандартами безопасности», - подчеркивается в сообщении.

Справка УНИАН. Строительство первого энергоблока ЮУ АЭС было начато в 1977 году , 31 декабря 1982 года он был включен в энергосеть. В 1983 году был окончательно введен в промышленную эксплуатацию. Электрическая мощность блока составляет 1000 МВт. На данном энергоблока эксплуатируется реактор типа ВВЭР-1000 серии В-302.

Южно-Украинская АЭС эксплуатирует три энергоблока ВВЭР-1000, Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3)

По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн. человек.