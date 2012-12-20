Затягивание решения финансовой проблемы в США обвалило цену нефти

На мировых торгах в четверг, 20 декабря, цены на нефть падают на фоне растущего негатива по поводу финансовой проблемы США.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,35 доллара, или на 0,32% - до 110,01 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,37 доллара, или на 0,41% - до 86,62 доллара за баррель.

Эксперты считают, что тенденция роста стоимости "черного золота" из-за отсутствия компромисса между Конгрессом США и Белым домом "затормозилась", передает Bloomberg.

Как стало известно, Президент Барак Обама намерен наложить вето на законопроект республиканцев по бюджету, потому что тот предусматривает слишком большую налоговую нагрузку на средний класс.