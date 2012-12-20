Киргизия предлагает "Газпрому" приватизировать национальное газовое хозяйство за 1 доллар

Киргизия предлагает "Газпрому" приватизировать 75% активов национальной газовой компании ОАО "Кыргызгаз" по символической цене - один доллар, заявил в четверг, 20 декабря, на пресс-конференции заместитель директора компании Куралбек Наскеев.

"Газпром" намерен приобрести 75% государственного пакета акций "Кыргызгаза", а также начать освоение газовых месторождений Майли-Суу-4 и Кугарт в Киргизии, что позволит республике обеспечивать внутренние потребности в природном газе, которые составляют около 500 миллионов кубометров в год. В настоящий момент Киргизия не добывает своего природного газа, полностью завися в этом вопросе от соседних государств - Казахстана и Узбекистана. Предполагалось, что вопрос покупки акций ОАО "Кыргызгаз" окончательно решится в сентябре 2012 года, передает РИА "Новости".

"Сегодня в Москве состоится встреча глав ОАО "Кыргызгаз" и ОАО "Газпром", на которой решится вопрос приватизации. До этого с нашей стороны были доработаны активы. Компания Deloitte & Touche посчитала наши активы и предоставила компании два варианта оценки - 38 миллионов долларов и около 20 миллионов долларов", - заявил Наскеев, пояснив, что долги компании перед фондом развития, а также непогашенные субсидии составляют 38 миллионов долларов.

По словам Наскеева, в случае подписания соглашения "Газпром" уже весной следующего года сможет приступить к изучению и освоению двух газоносных площадей на юге республики. В планах ОАО "Кыргызгаз" также строительство магистрального газопровода по северу республики, что позволит республике выступать в качестве транзитера голубого топлива в Китай.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с 2011 года рассматривает возможность участие в приватизации компании «Кыргызгаз».