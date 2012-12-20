«Киевэнерго» ввела в эксплуатацию подстанцию «Московская»

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» ввела в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ «Московская» стоимостью 228,5 млн грн, с линией электропередач 110 кВ в Голосеевском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественный пуск подстанции был осуществлен в четверг, 20 декабря 2012 года.

Построенная подстанция имеет самое современное оборудование – высоковольтную коммутационную аппаратуру, трансформаторы, систему автоматической защиты. Этот объект является крупноузловой подстанцией, которая позволяет осуществлять надежное электропитание ряда подстанций центральной части города Киева, а именно «Протасовской», «Соломенской», «Олимпийской», «Лыбидской» и «Одесской». Максимальная проектная мощность подстанции составляет более 400 МВт.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.