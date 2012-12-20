Путин считает, что Украина совершила стратегическую ошибку, не отдав в аренду свою ГТС

Москва. Украина совершила стратегическую ошибку, не отдав в аренду свою газо-транспортную систему.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Я думаю, что наши украинские партнеры совершили стратегическую фундаментальную ошибку в свое время. Мы предлагали вместе с европейцами взять в аренду ГТС Украины, не нарушая украинского законодательства, не забирая ее в собственность, оставляя ее в собственности Украинского государства. Взять в аренду и одновременно взять на себя обязательства по развитию и загрузке украинской ГТС", - сказал В.Путин.

По его словам, то, что произошло в последние годы, в том числе скандал в 2009 году, побудил Россию ускорить строительство инфраструктурных проектов (в начале 2009 года возник скандал вследствие прекращения российской стороной поставок газа в украинскую газотранспортную систему для его дальнейшего транзита через территорию Украины европейским потреби телям – УНИАН).

Он напомнил, что уже построен "Северный поток" с возможностью транспортировать 55 млрд. кубометров газа в год, строится "Южный поток" на 63 млрд. куб.

По его словам, кроме трубопроводов, в том числе на востоке страны, будут развиваться поставки сжиженного газа.

"Такой зависимости от традиционных транзитных государств уже не будет. Станет вопрос вообще о целесообразности существования ГТС Украины. Это системный вопрос украинской экономики", - сказал В.Путин.

В то же время он заявил, что РФ готова и сейчас вести диалог на этот счет.

По его мнению, если хозяйствующие субъекты продолжат работать как самые близкие партнеры и настоящие друзья, будет найдено компромиссное решение.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

23 марта 2009 г. была подписана совместная декларация Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, в которой Украина обязалась создать прозрачный газовый рынок.

30 ноября т.г. в Осло премьер-министр Украины Николай Азаров выразил сожаление по поводу того, что ЕС не занимает активную позицию в вопросе модернизации украинской ГТС. Он отметил, что надежды Украины, которые были во время присоединения к хартии, до сих не оправдались.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина второй год является членом Европейской энергетической хартии, однако до сих пор со стороны ЕС не было поддержки Украины в переговорах с Россией по вопросу снижения цены газа и не решен вопрос о создании трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС.

В первой половине сентября т.г. премьер-министр Н.Азаров заявил, что модернизация газотранспортной системы Украины обойдется в 4,5 млрд евро.

Кроме того, Украина заказала компании «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) провести оценку стоимости активов украинской газотранспортной системы, которая необходима для решения вопроса о ее модернизации.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

14 декабря с. г. министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Европейская Комиссия (ЕК) предлагает свои услуги в трехстороннем обсуждении вопроса модернизации газотранспортной системы Украины.

«Этот вопрос был в повестке. Мы обсуждали с комиссаром Эттингером. Европейская Комиссия предлагает свои услуги в трехстороннем обсуждении вопроса модернизации ГТС Украины», - сказал он.

При этом А.Новак напомнил, что в 2002 году на уровне глав государств была достигнута договоренность относительно управления ГТС Украины, но, к сожалению, работа этого консорциума до сих пор так и не началась, поскольку Украина этот вопрос не инициировала.

По его словам, по этой причине сегодня статус взаимоотношений по реализации инфраструктурных проектов на территории Украины такой, что действует только договор на поставку газа.

«Вопрос необходимости модернизации существующей ГТС Украины российская сторона готова рассмотреть в том случае, если со стороны украинских партнеров такие предложения будут переданы России», - сказал А.Новак.