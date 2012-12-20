«Донбассэнерго» привлекло у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн

Государственная энергоснабжающая компания «Донбассэнерго» привлекла у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства были реализованы двумя лотами.

Кредит привлекается сроком на 5 лет.

Договор был подписан 13 декабря 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» заплатит 274,156 млн грн частному предприятию «Донбасстеплоэлектромонтаж» (г. Донецк) за реконструкцию энергоблока №7 Славянской ТЭС.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций компании, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

«Донбассэнерго» за 9 месяцев 2012 г. увеличило чистую прибыль в 6 раз – до 305 млн грн.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.