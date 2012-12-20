ЕС выплатил 28 млн евро последнего транша в поддержку энергостратегии Украины

Европейский Союз выплатил последний транш в размере 28 млн евро по своей программе поддержки энергетической стратегии Украины, одобренной в 2007 году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Согласно сообщению, транш в размере 28 миллионов евро отражает прогресс Украины в энергетическом секторе, а также частичный прогресс страны в сфере управления государственными финансами.

«Европейский Союз также решил начать следующую программу поддержки энергетического сектора Украины, бюджет которой будет достигать 45 миллионов евро», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее, в 2007 г. ЕС выделил 82 млн евро на поддержку энергетического сектора в рамках своей первой программы бюджетной поддержки в Украине.

Программа бюджетной поддержки состояла из двух траншей: фиксированного и переменного. Сумма фиксированного транша составила 40 млн евро, его Украина получила в 2008 и 2009 гг. Сумма выделенных Украине средств в рамках программы составляет 83% от общей ее стоимости, что является хорошим результатом по сравнению с результатами подобных программ, которые Европейский Союз финансирует во всем мире.

Целью программы является поддержка внедрения энергетической стратегии Украины, включая положения Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между ЕС и Украиной в энергетической отрасли.

Начиная с 2007 года ЕС использует бюджетную поддержку как главный инструмент в своем сотрудничестве с Украиной.

Осуществление выплаты не является автоматической гарантией того, что в рамках других программ бюджетной поддержки будет предоставляться дальнейшее финансирование. Решение по этим вопросам будет зависеть от дальнейшего прогресса Украины в сфере управления государственными финансами.

5 декабря текущего года Европейская Комиссия решила ввести новую программу бюджетной поддержки в энергетической сфере с общим бюджетом в 45 млн евро. Следующим шагом в подготовке этой программы является проведение консультаций и подписание финансового соглашения с правительством Украины.