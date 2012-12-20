«Киевэнерго» за 2012 год инвестировала более 1 млрд грн в модернизацию оборудования

Компания «Киевэнерго», являющаяся энергоснабжающей и энергогенерирующей, за 2012 год инвестировала более 1 млрд грн в модернизацию оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Киевэнерго» Александр Фоменко в ходе торжественного пуска подстанции «Московская» в Голосеевском районе г. Киев.

«За год инвестиции в модернизацию и реконструкцию «Киевэнерго» составили более 1 млрд грн», - сказал А.Фоменко.

Также он добавил, что более 300 млн грн инвестиций были привлечены за счет кредитных средств.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Киевэнерго» 20 декабря ввела в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ «Московская» стоимостью 228,5 млн грн, с линией электропередач 110 кВ в Голосеевском районе.

«Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6(установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.