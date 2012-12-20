Лицензирование новых российских топливных сборок на РАЭС начнется в 2013 году

Процесс лицензирования внедрения нового типа российских топливных сборок ТВСА-12 на энергоблоке № 4 Ривненской АЭС начнется в 2013 году.

Об этом говорится в интервью и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Виссариона Кима журналу «Энергоатом Украины» (№2 (39), ноябрь-декабрь 2012 г.).

«Предусмотрено, что с 2013 года начнется процесс лицензирования внедрения нового типа российских топливных сборок ТВСА-12 на энергоблоке № 4 Ривненской АЭС», - сказал В. Ким.

Также он отметил, что на ремонтно-механическом заводе «Атомэнергомаш» НАЭК «Энергоатом» освоено производство комплектующих деталей (головок и хвостовиков) для ТВСА ВВЭР-1000. «Начиная с 2013 года эти комплектующие будут использоваться на заводах российской компании «ТВЭЛ» в производстве топливных сборок для АЭС Украины, а впоследствии - поставляться на украинский завод по фабрикации ядерного топлива, который предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2015 года», - подчеркнул В. Ким.

Как сообщал УНИАН, по словам исполнительного директора топливной компании ТВЭЛ Дмитрия Крылова, опытную партию модернизированного российского ядерного топлива ТВСА-12 планируется поставить на Ривненскую АЭС в апреле 2014 года. В соответствии с планом, в августе 2013 года планируется получить лицензию на ТВСА-12 в надзорных органах Украины.

На четвертый энергоблок Ривненской АЭС планируется поставить 42 кассеты нового топлива. Это будет переходная загрузка, а потом в режиме стационарной эксплуатации будет 36 кассет.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства 45% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компания «ТВЭЛ» создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.

Ривненская АЭС - первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов на Украине, и единственная - с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в четырех километрах от города Кузнецовск.