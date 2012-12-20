Киев возьмет 3 млн евро кредита на энергосберегающее оборудование

Киевсовет разрешил КП «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева» привлечь кредит от международной финансовой организации Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) в размере до 3 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

За него проголосовали 66 из 82 зарегистрированных в зале депутатов.

Процентная ставка за пользование привлеченными средствами не должна превышать 3% годовых. Срок пользования кредитом – до 5 лет.

Своим решением депутаты предоставили полномочия директору указанного коммунального предприятия подписать соответствующее кредитное соглашение.

В решении отмечается, что секретарь Киевсовета Галина Герега уполномочена подписать от имени Киевсовета договор гарантии с НЕФКО.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко объяснил, что средства кредита будут использованы в рамках пилотного проекта по энергосбережению в бюджетных учреждениях столицы. «Для внедрения энергосберегающих мер на объектах коммунальной собственности будет осуществлена замена старых и установка новых единиц энергосберегающего оборудования в пищеблоках общеобразовательных школ. Такой комплекс мер позволит сэкономить средства, которые расходуются бюджетными учреждениями на оплату потребленных энергоносителей. Это неотложный вопрос, поскольку сегодня город тратит около 1 млрд грн на оплату энергоносителей в коммунальных заведениях», – объяснил заместитель председателя КГГА.