Решение Конгресса США не голосовать за бюджетный план республиканцев снизило цену нефти

На мировых торгах в пятницу, 21 декабря, цены на нефть снижаются на фоне решения спикера палаты представителей Конгресса США Джона Бонэра не проводить голосование по предложенному республиканцами пакету финансовых мер.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,65 доллара, или на 0,59% - до 109,55 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,98 доллара, или на 1,09% - до 89,15 доллара за баррель.

Палата представителей прервала рассмотрение пакета мер по предотвращению секвестра бюджета США, проголосовав лишь по ключевому законопроекту, предложенному республиканцами. В пленарном заседании был неожиданно объявлен перерыв, после которого Бонэр объявил, что пакет не набрал достаточного для его принятия количества голосов, передает Bloomberg.